Еще две казахстанки завоевали "бронзу" на чемпионате Азии

Еще две казахстанки завоевали "бронзу" чемпионата Азии, который проходит с 11 по 16 апреля в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

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Лаура Алмаганбетова (57 кг) и Анастасия Панасович (72 кг) – бронзовые призерки чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке.

Панасович показала третий результат в весовой категории до 72 кг. В схватке за третье место она одержала уверенную победу над Озодой Зарипбоевой, представляющей Узбекистан.

А Ирина Казюлина (65 кг) проиграв в схватке за бронзу, стала пятой.





Ранее Эльмира Сыздыкова стала бронзовым призером чемпионата Азии, который проходит с 11 по 16 апреля в Кыргызстане.