Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе

Казахстанка Гульмарал Еркебаева вошла в число призеров чемпионата Азии по женской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Еркебаева оказалась сильнее Эн Жду Хван (Южная Корея). Противостояние завершилось победой Гульмарал со счетом 5:1.

Кроме того, 9 апреля за "бронзу" боролись Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг). Однако спортсменки остановились в шаге от награды.

Ранее сообщалось, что казахстанские борцы пополнили копилку медалей на ЧА по греко-римской борьбе в Кыргызстане.