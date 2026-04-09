Спорт

Казахстанка завоевала "бронзу" на чемпионате Азии по женской борьбе

Гульмарал Еркебаева принесла Казахстану медаль в женской борьбе, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 20:24 Фото: olympic.kz
Казахстанка Гульмарал Еркебаева вошла в число призеров чемпионата Азии по женской борьбе в Бишкеке (Кыргызстан). Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 кг, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место Еркебаева оказалась сильнее Эн Жду Хван (Южная Корея). Противостояние завершилось победой Гульмарал со счетом 5:1.

Кроме того, 9 апреля за "бронзу" боролись Марал Танирбергенова (до 50 кг) и Елена Шалыгина (до 68 кг). Однако спортсменки остановились в шаге от награды.

Ранее сообщалось, что казахстанские борцы пополнили копилку медалей на ЧА по греко-римской борьбе в Кыргызстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
