Литовcкий атлет побил мировой рекорд по метанию диска 1986 года

Литовcкий атлет Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска – 74,35 м. Прежний показатель, который был зафиксирован в 1986 году, улучшен на 27 см, сообщает Zakon.kz.

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21-летний спортсмен из Вильнюса достиг подобного успеха на американском турнире Oklahoma Throws Series. Чемпион соревнований Алекна показал итоговый результат на табло – 74,35 м.

Новый рекордсмен побил достижение немецкого легкоатлета Юргена Шульта, установленное в 1986 году (74,08 м).

Здесь стоит отметить, что Миколас Алекна изначально метнул диск на 74,41 метра. Однако судейская коллегия не приняла этот результат, так как не были соблюдены некоторые правила броска.

Алекна является серебряным и бронзовым призером последних двух чемпионатов мира: в 2022 году (69,27 м) и 2023 году (68,85 м) соответственно. Он победитель чемпионата Европы 2022 года (69,78 м). Также является чемпионом мирового молодежного первенства 2021 года с результатом в 69,81 м.

Между тем британский ультрамарафонец Расс Кук удивил весь мир своими способностями. Он пробежал через всю Африку за 352 дня. За это время он преодолел 16 тыс. км с юга на север континента.

