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Спорт

Два казахстанца стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе

Пахитжан Нурислам, чемпионат Азии, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 18:14 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Пахитжан Нурислам и Алмас Али 5 июля завоевали золотую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе среди юниоров, который проходит в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, Пахитжан Нурислам, представляющий Центр олимпийской подготовки при Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, стал победителем в весовой категории до 38 кг.

Также сообщается, что Алмас Али занял первое место в весовой категории до 41 кг.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

А ранее стало известно, что Назым Кызайбай пробилась в финал этапа Кубка мира по боксу в Астане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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