Два казахстанца стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Пахитжан Нурислам и Алмас Али 5 июля завоевали золотую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе среди юниоров, который проходит в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, Пахитжан Нурислам, представляющий Центр олимпийской подготовки при Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, стал победителем в весовой категории до 38 кг.
Также сообщается, что Алмас Али занял первое место в весовой категории до 41 кг.
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
А ранее стало известно, что Назым Кызайбай пробилась в финал этапа Кубка мира по боксу в Астане.
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