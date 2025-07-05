Два казахстанца стали чемпионами Азии по греко-римской борьбе

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

Пахитжан Нурислам и Алмас Али 5 июля завоевали золотую медаль на чемпионате Азии по греко-римской борьбе среди юниоров, который проходит в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, Пахитжан Нурислам, представляющий Центр олимпийской подготовки при Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, стал победителем в весовой категории до 38 кг.

Также сообщается, что Алмас Али занял первое место в весовой категории до 41 кг.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК

А ранее стало известно, что Назым Кызайбай пробилась в финал этапа Кубка мира по боксу в Астане.

