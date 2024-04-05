Президент Франции подтвердил обещание искупаться в реке Сена перед Олимпиадой

4 апреля во время открытия олимпийского центра водных видов спорта президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что сдержит свое слово и искупается в знаменитой реке Сене до начала летних Игр 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Глава французского государства хочет окунуться в Сену для того, чтобы доказать всем, что в результате подготовки к Олимпийским играм вода в реке не опасна для плавания. Он обещал искупаться в знаменитой французской реке еще в начале марта, когда проводил осмотр олимпийской деревни.

И теперь, спустя месяц, Макрон подтвердил свои слова, отвечая на вопрос одного из журналистов, который напомнил о данном обещании.

"Я не имею привычек шутить о таких вещах". Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон также добавил, что Франция будет готова принять церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года, которая пройдет вдоль реки Сена, несмотря на высокий риск террористических атак.

"К сожалению, Франция вот уже несколько лет сталкивается с угрозой терроризма, мы это знаем. Иногда она исходит извне, иногда изнутри. Мы усилили бдительность и повысили уровень террористической угрозы после теракта в Москва. Мы будем готовы". Эммануэль Макрон

На прошлой неделе французские службы безопасности рекомендовали отменить парад спортсменов на Сене из-за высокого уровня террористической угрозы.

Хозяева предстоящих состязаний намерены усилить наблюдения за представителями стран Центральной Азии, куда входят и жители Казахстана.

Помимо президента Эммануэля Макрона, искупаться в Сене обещала мэр Парижа Анн Идальго. Купание в этой реке запрещено более ста лет назад из-за плохого качества воды и высокой загрязненности.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.