Президент Франции рассказал о мерах безопасности на открытии Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах безопасности на церемонии открытия летней Олимпиады 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Как передает RMC, утром 15 апреля Эммануэль Макрон стал гостем программы на французском телевидении, чтобы рассказать о подготовке к Олимпийским играм за 102 дня до их начала. Глава государства воспользовался случаем и раскрыл несколько вариантов организации церемонии открытия на реке Сена.

"У нас есть планы B и C, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени. Есть вариант с церемонией, которая ограничится площадью Трокадеро и, соответственно, не будет охватывать всю Сену. Создадим безопасный периметр вокруг места проведения церемонии за несколько дней, даже за несколько недель. В жизни всегда есть риски, периметр безопасности будет очень широкий. Будем проверять всех входящих и выходящих, за восемь дней до этого полностью оцепим территорию". Эммануэль Макрон

Макрон также не исключил переноса церемонии открытия ОИ-2024 с реки Сены, это в случае угрозы безопасности.

Тем временем хозяева предстоящих французских состязаний намерены усилить наблюдения за представителями стран Центральной Азии в целях безопасности.

Сам же президент Франции недавно повторно пообещал искупаться в реке Сена. Перед Макроном данное слово дала мэр Парижа Анн Идальго, но пока политики воздерживаются от купания.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.