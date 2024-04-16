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Беллингем лидирует в рейтинге фаворитов за приз "Золотой мяч"

Футбол Рейтинг Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:08 Фото: Instagram/judebellingham
Известное футбольное издание Goal опубликовало обновленный рейтинг знаменитых игроков, которые пытаются получить ежегодную премию "Золотой мяч" по итогам сезона-2023/2024. Во главе этого списка стоит форвард "Реала" Джуд Беллингем, сообщает Zakon.kz.

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Самый дорогостоящий английский футболист возглавил рейтинг, куда вошли еще 19 игроков из разных чемпионатов. За форвардом сборной Англии следует другой британец, Фил Фоден из "Манчестер Сити". Тройку лучших замыкает нападающий ПСЖ – Килиан Мбаппе. 

Футбол Премия Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:08

Фото: Instagram/psg

В первой десятке номинантов на премию "Золотой мяч" светятся фамилии многих известных футболистов:

4. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

5. Родри ("Манчестер Сити").

6. Гарри Кейн ("Бавария").

7. Винисиус Жуниор ("Реал").

8. Антуан Гризманн ("Атлетико").

9. Флориан Вирц ("Байер").

10. Букайо Сака ("Арсенал").

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:08

Фото: Instagram/liverpoolfc

Оставшиеся игроки из второй десятки тоже претендуют на данный приз, но до конца сезона должны проявить себя на высшем уровне.

11. Мохамед Салах ("Ливерпуль").

12. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити").

13. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити").

14. Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

15. Деклан Райс ("Арсенал").

16. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

17. Лаутаро Мартинес ("Интер").

18. Родриго ("Реал").

19. Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

20. Лионель Месси ("Интер Майами").

Как известно, обладателем "Золотого мяча" сезона-2022/2023 стал аргентинец Лионель Месси. А чуть ранее эта премия была вручена французу Кариму Бенземе.

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