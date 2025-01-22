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Спорт

Леброн Джеймс повторил уникальный рекорд НБА 22-летней давности

Баскетбол НБА Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:45 Фото: Instagram/lakers
Утром 22 января знаменитый форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс повторил достижение легендарного Карла Мэлоуна и стал еще одним игроком в истории НБА, кто оформил трипл-дабл в возрасте 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Лейкерс" в победной встрече против "Уизардс" (111:88) набрал 21 очко, 10 подборов и 13 передач. 

С этими цифрами Леброн Джеймс в свои 40 лет и 23 дня вошел в Книгу рекордов НБА наравне со знаменитым Карлом Мэлоуном, кто оформил трипл-дабл в возрасте 40 лет и старше.

28 ноября 2003 года Карл Мэлоун в матче с "Сан-Антонио Спёрс" накопил 10 очков, 11 подборов и 10 передач. Тогда ему было 40 лет и 127 дней.

Трипл-дабл – баскетбольный термин, что означает набор игроком в одном матче в трех статистических показателях не менее 10 пунктов.

Самому знаменитому и популярному баскетболисту планеты Леброну Джеймсу совсем недавно исполнилось 40 лет.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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