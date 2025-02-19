#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.61
524.96
5.58
Спорт

"Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 02:55 Фото: Instagram/championsleague
19 февраля в Мадриде прошел ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с участием двух топовых клубов мира "Реал" и "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

После того, как 12 февраля "Реал" вырвал победу у "Манчестер Сити", ответная встреча вновь стала самой ожидаемой среди футбольных фанатов, экспертов и букмекеров. На этот раз звездные соперники встретились на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Сертифицированный блокбастер" – так прозвали этот матч сами организаторы.

Итак, Килиан Мбаппе оформил хет-трик и вывел "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов, завершив эту встречу со счетом 3:1.

Он открыл счет в матче с "Манчестер Сити" уже на четвертой минуте, элегантно перебросив Эдерсона. Спустя полчаса он убрал на замахе летевшего в подкате Йошко Гвардиола и точно пробил. А во второй половине нападающему позволили спокойно отправить снаряд низом в дальний угол – 3:0.

В компенсированное время отставание сократил Нико Гонсалес.

Кстати, накануне игры форварду "Реала" Мбаппе очень сильно испортили настроение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Дом Майкла Джордана сдают в аренду за 230 тысяч долларов
Спорт
05:44, Сегодня
Дом Майкла Джордана сдают в аренду за 230 тысяч долларов
Аккаунт шоу Татьяны Навки взломали в Instagram
Спорт
04:22, 20 февраля 2025
Аккаунт шоу Татьяны Навки взломали в Instagram
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: