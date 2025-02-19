"Реал" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

19 февраля в Мадриде прошел ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов с участием двух топовых клубов мира "Реал" и "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

После того, как 12 февраля "Реал" вырвал победу у "Манчестер Сити", ответная встреча вновь стала самой ожидаемой среди футбольных фанатов, экспертов и букмекеров. На этот раз звездные соперники встретились на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Сертифицированный блокбастер" – так прозвали этот матч сами организаторы.

Итак, Килиан Мбаппе оформил хет-трик и вывел "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов, завершив эту встречу со счетом 3:1.

Он открыл счет в матче с "Манчестер Сити" уже на четвертой минуте, элегантно перебросив Эдерсона. Спустя полчаса он убрал на замахе летевшего в подкате Йошко Гвардиола и точно пробил. А во второй половине нападающему позволили спокойно отправить снаряд низом в дальний угол – 3:0.

В компенсированное время отставание сократил Нико Гонсалес.

Кстати, накануне игры форварду "Реала" Мбаппе очень сильно испортили настроение.