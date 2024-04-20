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Африканцы намеренно поддались китайцу на полумарафоне в Пекине

полумарафон, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 09:58 Фото: скриншот видео
Четыре лучших финишера Пекинского полумарафона были лишены медалей после того, как расследование показало, что трое африканских бегунов намеренно замедлили скорость возле финишной черты, чтобы позволить китайскому спортсмену победить, сообщает Zakon.kz.

Китаец Хэ Цзе пересек финишную черту забега в прошлое воскресенье за ​​1:03:44 и завоевал золотую медаль и первый приз в размере 5500 долларов, а африканское трио отстало всего на одну секунду и заняло второе место.

Видеоклип финиша показывает, как Вилли Мнангат из Кении поворачивается к Хе и жестом предлагает ему двигаться вперед, в то время как четверо мужчин бегут ноздря в ноздрю. Бывший рекордсмен мира на дистанции 5 км Роберт Кетер, также из Кении, затем, кажется, машет Хе, чтобы тот догнал стаю, одновременно давая знак своему соотечественнику и эфиопцу Деджене Хайлу отступить.

Видео вызвало бурю негодования в интернете в Китае, многие призывали к расследованию и требовали действий от организаторов.

В заявлении в пятницу оргкомитет сообщил, что трое африканских бегунов "активно замедлились на последних двух километрах, и в результате Хэ Цзе выиграл мужской чемпионат".

Результаты всех четырех бегунов были аннулированы, а их призы, медали и бонусы будут отозваны, говорится в сообщении.

"Мы несем за это большую ответственность, полностью принимаем решение о наказании, принятое оргкомитетом. Мы обещаем серьезно задуматься и провести глубокую проверку, чтобы гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем", – говорится в сообщении оргкомитета.

Китайскому бегуну Хэ Цзе – 25 лет, за последние два года он дважды побил рекорд Китая в марафоне и считается одним из самых многообещающих бегунов на длинные дистанции в стране. По версии World Athletics, он занимает 74-е место в мире в мужском марафоне и, как ожидается, станет лидером среди азиатских бегунов на предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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