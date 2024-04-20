Африканцы намеренно поддались китайцу на полумарафоне в Пекине
Китаец Хэ Цзе пересек финишную черту забега в прошлое воскресенье за 1:03:44 и завоевал золотую медаль и первый приз в размере 5500 долларов, а африканское трио отстало всего на одну секунду и заняло второе место.
4月14日，北京半程马拉松比赛现场疑似出现假赛，引发大众质疑。视频中，比赛最后几百米，中国选手何杰原本落后，但3位外籍运动员中有人回头摆手疑似示意何杰反超，又示意队友减速。最终，何杰在默契中完成反超，以一秒优势夺冠。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) April 14, 2024
这一戏剧性画面引发大众质疑。… pic.twitter.com/dRWxbBcIhB
Видеоклип финиша показывает, как Вилли Мнангат из Кении поворачивается к Хе и жестом предлагает ему двигаться вперед, в то время как четверо мужчин бегут ноздря в ноздрю. Бывший рекордсмен мира на дистанции 5 км Роберт Кетер, также из Кении, затем, кажется, машет Хе, чтобы тот догнал стаю, одновременно давая знак своему соотечественнику и эфиопцу Деджене Хайлу отступить.
Видео вызвало бурю негодования в интернете в Китае, многие призывали к расследованию и требовали действий от организаторов.
В заявлении в пятницу оргкомитет сообщил, что трое африканских бегунов "активно замедлились на последних двух километрах, и в результате Хэ Цзе выиграл мужской чемпионат".
Результаты всех четырех бегунов были аннулированы, а их призы, медали и бонусы будут отозваны, говорится в сообщении.
"Мы несем за это большую ответственность, полностью принимаем решение о наказании, принятое оргкомитетом. Мы обещаем серьезно задуматься и провести глубокую проверку, чтобы гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем", – говорится в сообщении оргкомитета.
Китайскому бегуну Хэ Цзе – 25 лет, за последние два года он дважды побил рекорд Китая в марафоне и считается одним из самых многообещающих бегунов на длинные дистанции в стране. По версии World Athletics, он занимает 74-е место в мире в мужском марафоне и, как ожидается, станет лидером среди азиатских бегунов на предстоящих летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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