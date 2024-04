Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20 раз чемпионом Италии

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!



По информации ТАСС, забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).

В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок "Милана" Тео Эрнандес" и защитник "Интера" Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист "Милана" Давиде Калабриа.

The moment we became CHAMPIONS ⭐️⭐️🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/PsGiC7dEPu