Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20 раз чемпионом Италии

В матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу "Интер" победил "Милан" со счетом 2:1 и досрочно стал чемпионом Италии, сообщает Zakon.kz.

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По информации ТАСС, забитыми мячами в составе победителей отметились Франческо Ачерби (18-я минута) и Маркус Тюрам (49). У проигравших отличился Фикайо Томори (80).

В компенсированное время матча на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Красные карточки получили игрок "Милана" Тео Эрнандес" и защитник "Интера" Дензел Дюмфрис. Позднее за удар локтем с поля был удален футболист "Милана" Давиде Калабриа.

Для "Интера" это 20‑й чемпионский титул. Команда обошла "Милан" (19) и вышла на чистое второе место по этому показателю. Рекордсменом является туринский "Ювентус", который 36 раз выигрывал "скудетто".

В прошлом сезоне чемпионом Италии стал "Наполи".

Ранее сообщалось, что в Испании чуть больше месяца осталось до завершения футбольного первенства в высшем дивизионе. Сейчас мало кто сомневается, что в 36-й раз титул лучшей команды Ла Лиги завоюет "Реал".