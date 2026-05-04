Футболисты "Интера" стали чемпионами Италии в 21-й раз в своей истории

Прошедшей ночью миланский футбольный клуб "Интер" досрочно был признан победителем Серии А нынешнего сезона, после того как обыграл "Парму" со счетом 2:0 в ходе игр 35-го тура итальянского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Благодаря данному успеху "черно-синие" в 21-й раз за всю историю итальянского футбола признаны лучшей командой страны.

Подопечные Кристиана Киву ныне стоят во главе турнирной таблицы Серии А, набрав 82 очка. "Интернационале" недосягаем для конкурентов за три тура до конца сезона. "Нерадзурри" вернули себе титул спустя два года.

В чемпионском матче победные мячи за хозяев поля забили Маркус Тюрам и Генрих Мхитарян.

С другой стороны, миланский коллектив завоевал первый трофей за последние два сезона, а вот для его наставника Кристиана Киву это дебютный титул в его тренерской карьере.

45-летний румынский специалист руководит "Интером" с июня 2025 года. Теперь у Киву и его команды есть шанс оформить золотой дубль.

13 мая чемпион Италии сыграет в финале Кубка страны против римского "Лацио".