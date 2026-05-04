#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Спорт

Футболисты "Интера" стали чемпионами Италии в 21-й раз в своей истории

Футбол Чемпион Италии, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:14 Фото: Instagram/inter
Прошедшей ночью миланский футбольный клуб "Интер" досрочно был признан победителем Серии А нынешнего сезона, после того как обыграл "Парму" со счетом 2:0 в ходе игр 35-го тура итальянского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Благодаря данному успеху "черно-синие" в 21-й раз за всю историю итальянского футбола признаны лучшей командой страны.

Подопечные Кристиана Киву ныне стоят во главе турнирной таблицы Серии А, набрав 82 очка. "Интернационале" недосягаем для конкурентов за три тура до конца сезона. "Нерадзурри" вернули себе титул спустя два года.

В чемпионском матче победные мячи за хозяев поля забили Маркус Тюрам и Генрих Мхитарян.

С другой стороны, миланский коллектив завоевал первый трофей за последние два сезона, а вот для его наставника Кристиана Киву это дебютный титул в его тренерской карьере.

45-летний румынский специалист руководит "Интером" с июня 2025 года. Теперь у Киву и его команды есть шанс оформить золотой дубль.

13 мая чемпион Италии сыграет в финале Кубка страны против римского "Лацио".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Еврофутбол: миланский &quot;Интер&quot; стал в 20 раз чемпионом Италии
02:47, 23 апреля 2024
Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20-й раз чемпионом Италии
Футбол Победа Интер
12:46, 17 февраля 2025
"Ювентус" вырвал победу у действующего чемпиона Италии в Серии А
Футбол Лидер Серии А
15:31, 09 февраля 2026
"Интер" одержал пятую победу подряд и постепенно отдаляется от конкурентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом &quot;тысячника&quot; в Риме
01:15, 05 мая 2026
Елена Рыбакина провела тренировку с Буассон перед стартом "тысячника" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: