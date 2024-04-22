Мадридский "Реал" стремится к 36-му "золоту" в чемпионате Ла Лиги

Чуть больше месяца осталось до завершения футбольного первенства Испании в высшем дивизионе. Сейчас мало кто сомневается, что в 36-й раз титул лучшей команды Ла Лиги завоюет "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Эти утверждения исходят из последних результатов королевского клуба на европейской и внутренней арене. Малейшие сомнения в своем новом чемпионстве "Галактикос" рассеял 21 апреля, когда переиграл на "Сантьяго Бернабеу" главного преследователя и конкурента, "Барселону", со счетом 3:2.

Автором победного гола на 91-й минуте стал британец Джуд Беллингем, который теперь размещается на 2-й строчке списка лучших бомбардиров Ла Лиги (17 взятий ворот), уступая лишь форварду "Жироны" – Артему Довбику, на счету которого 18 мячей.

Благодаря этому успеху "Реал" увеличил отрыв от "блауграны" по числу побед в "Эль-класико". Теперь в активе мадридской дружины 105 викторий над "каталонцами" после 257 официальных матчей. "Сине-гранатовые" побеждали 100 раз, еще 52 игры завершились вничью.

Стоит также отметить, что "Реал" за последний год в четвертый раз подряд побеждает "Барселону". В последний раз подопечным Хави удалось избежать поражения в "Эль-класико" 19 марта 2023 года, тогда они выиграли 2:1.

На данную минуту отставание "Барселоны" от "Реала" составляет 11 очков. Футболистам Карло Анчелотти достаточно выиграть в оставшихся трех турах, чтобы досрочно стать чемпионами Испании.

Сейчас копилка "мадридцев" набрала 81 балл в турнирной таблице, далее идет "Барса" (70). Тройку замыкает "Жирона", которая пытается перегнать команду Хави, их разделяет всего три очка за шесть туров до окончания сезона.

Помимо испанских баталий, 35-кратный победитель Премьеры сражается в Лиге чемпионов УЕФА, где встретится в полуфинале с мюнхенской "Баварией".