Казахстану предсказали 10 медалей и 26-е место на Олимпиаде-2024

По прогнозам аналитической компании Gracenote, сборная Казахстана должна завоевать 10 наград различного достоинства, что позволит ей занять 26-е место в общем медальном зачете Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Nielsen, согласно сведениям Gracenote, казахстанские атлеты на предстоящих Летних играх заберут в свою копилку 10 медалей: две золотые, одну серебряную и семь бронзовых. А в лидеры медального зачета Олимпиады-2024 в Париже ставят спортсменов из США.

Согласно прогнозам, американские атлеты должны выиграть 123 награды (39/37/47). Второе место в этой таблице отдают Китаю с 89 призами (35/30/24), а на третьей строчке расположится Великобритания – 66 медалей (13/23/30).





Фото: Instagram/paris2024

Хозяевам будущих Игр, французам, предрекают четвертое место с 55 медалями (28/19/8). Топ-5 сборных мира в плане наград закрывает Австралия – 50 (13/19/18).



Конечно, все эти цифры прогнозируемые, на деле все может измениться по-другому. Прогноз Gracenote основан на результатах крупных соревнований, которые прошли после Игр в Токио-2020. Виртуальная таблица медалей обновляется ежемесячно до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Как известно, сборная Казахстана показала самый худший результат в своей истории на последних летних Олимпийских играх в Токио три года назад. Тогда наши атлеты привезли на Родину восемь бронзовых наград.

Тем временем до начала Олимпиады-2024 осталось 94 дня. На прошлой неделе презентовали спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана.