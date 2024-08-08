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Какое место занимает Казахстан за четыре дня до завершения Олимпиады-2024

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 09:36 Фото: Instagram/paris2024
В Париже подходят к завершению ХХХIII летние Олимпийские игры. К данному часу сборная Казахстана располагается на 28-й позиции медального зачета с активом в семь наград, сообщает Zakon.kz.

Как информирует официальный сайт МОК, на утро 8 августа казахстанская делегация атлетов заработала одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали.

Нам не хватает наград только высшего качества, за счет чего ряд команд опережают наших атлетов, имея в своей копилке меньше призов, чем у нас.

Париж-2024 Количество Медалей, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 09:36

Фото: Instagram/paris2024

Пока наши болельщики и спортсмены мечтают о втором "золоте", представители США за четыре дня до завершения Олимпиады завоевали их аж 27 штук. Добавляем сюда еще 35 серебряных и 32 бронзовых, и в итоге в их корзине 94 медали, что дает безоговорочное лидерство в общем зачете.

За американцами следуют спортсмены Китая – 65 (25, 23, 17) и Австралии – 41 (18, 12, 11).

Поздно вечером 7 августа наши спортсмены положили две медали серебряного достоинства в копилку казахстанской олимпийской дружины.

Сначала финальный поединок в греко-римской борьбе проиграл Демеу Жадыраев (77 кг).

Затем не смог одолеть своего противника по решающему бою боксер Нурбек Оралбай.

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