Хави передумал оставлять "Барселону" и ждет встречи с руководителями клуба

В последние дни все чаще стала подниматься тема дальнейшей судьбы главного тренера каталонской "Барселоны" Хави, который сейчас вроде бы не против продолжить работу в клубе, несмотря на раннее заявление об уходе по окончании сезона, сообщает Zakon.kz.

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По информации журналиста Хосе Альвареса, наставник "блауграны" на днях должен встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. И, как пишет источник, скорее всего, Хави продолжит трудиться на благо "сине-гранатовых" в будущем сезоне.

💣 "XAVI está mucho más cerca de QUEDARSE que de IRSE".



💼 "Se va a REUNIR con LAPORTA y DECO ESTA SEMANA".



🚨 La EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez sobre el banquillo del BARÇA, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/hY9ih68Xm1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 23, 2024

Любителям футбола известно, что 44-летний специалист в начале 2024 года сделал заявление, что покинет "Барсу" по окончании текущего сезона. Однако после ряда положительных результатов каталонской дружины в последнее время Хави начал подумывать изменить свое первоначальное решение, так как получает поддержку со стороны игроков и руководства.

Хави дебютировал в качестве главного тренера "Барселоны" 20 ноября 2021 года, когда одержал победу над "Эспаньолом" со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В минувшие выходные каталонская команда, можно сказать, уже понизила свои шансы завоевать чемпионский титул в Ла Лиге, проиграв в "Эль-класико".