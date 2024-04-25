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Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"

Футбол Барселона Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:38 Фото: Instagram/fcbarcelona
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави продолжит работу с командой на следующий сезон. Наставник решился на этот шаг после встречи с президентом "блауграны" Жоаном Лапортой, сообщает Zakon.kz.

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Встреча Хави с руководителем "Барселоны" состоялась 24 апреля. По информации журналиста Фабрицио Романо, Жоан Лапорта в личной беседе с 44-летним специалистом уговорил его не покидать клуб и дальше продолжить работу.

Официальное подтверждение данного соглашения будет объявлено позже.

Как все знают, Хави объявлял о своем уходе из "Барсы" в январе 2024 года. 

За последние несколько месяцев рулевой "сине-гранатовых" получил поддержку со стороны игроков и руководства. Чтобы поставить точку в своей дальнейшей судьбе, он ждал встречи с Жоаном Лапортой.

Футбол Тренер Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 10:38

Фото: Instagram/fcbarcelona

Хави дебютировал в качестве главного тренера "Барселоны" 20 ноября 2021 года и сразу же одержал победу над "Эспаньолом" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Ла Лиги.

За три года работы с командой наставник завоевал Суперкубок Испании, обыграв в решающем матче "Реал".   

А в минувшие выходные каталонский коллектив, можно сказать, уже понизил свои шансы добраться до чемпионского титула в Ла Лиге сезона 2023/24, проиграв в "Эль-класико".

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