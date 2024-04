Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Встреча Хави с руководителем "Барселоны" состоялась 24 апреля. По информации журналиста Фабрицио Романо, Жоан Лапорта в личной беседе с 44-летним специалистом уговорил его не покидать клуб и дальше продолжить работу.

Официальное подтверждение данного соглашения будет объявлено позже.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!



After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.



Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO