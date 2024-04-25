Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави продолжит работу с командой на следующий сезон. Наставник решился на этот шаг после встречи с президентом "блауграны" Жоаном Лапортой, сообщает Zakon.kz.

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Встреча Хави с руководителем "Барселоны" состоялась 24 апреля. По информации журналиста Фабрицио Романо, Жоан Лапорта в личной беседе с 44-летним специалистом уговорил его не покидать клуб и дальше продолжить работу.

Официальное подтверждение данного соглашения будет объявлено позже.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!



After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.



Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024

Как все знают, Хави объявлял о своем уходе из "Барсы" в январе 2024 года.

За последние несколько месяцев рулевой "сине-гранатовых" получил поддержку со стороны игроков и руководства. Чтобы поставить точку в своей дальнейшей судьбе, он ждал встречи с Жоаном Лапортой.





Фото: Instagram/fcbarcelona

Хави дебютировал в качестве главного тренера "Барселоны" 20 ноября 2021 года и сразу же одержал победу над "Эспаньолом" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Ла Лиги.



За три года работы с командой наставник завоевал Суперкубок Испании, обыграв в решающем матче "Реал".

А в минувшие выходные каталонский коллектив, можно сказать, уже понизил свои шансы добраться до чемпионского титула в Ла Лиге сезона 2023/24, проиграв в "Эль-класико".