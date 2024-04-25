Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"
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Встреча Хави с руководителем "Барселоны" состоялась 24 апреля. По информации журналиста Фабрицио Романо, Жоан Лапорта в личной беседе с 44-летним специалистом уговорил его не покидать клуб и дальше продолжить работу.
Официальное подтверждение данного соглашения будет объявлено позже.
🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024
After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.
Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO
Как все знают, Хави объявлял о своем уходе из "Барсы" в январе 2024 года.
За последние несколько месяцев рулевой "сине-гранатовых" получил поддержку со стороны игроков и руководства. Чтобы поставить точку в своей дальнейшей судьбе, он ждал встречи с Жоаном Лапортой.
Фото: Instagram/fcbarcelona
Хави дебютировал в качестве главного тренера "Барселоны" 20 ноября 2021 года и сразу же одержал победу над "Эспаньолом" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Ла Лиги.
За три года работы с командой наставник завоевал Суперкубок Испании, обыграв в решающем матче "Реал".
А в минувшие выходные каталонский коллектив, можно сказать, уже понизил свои шансы добраться до чемпионского титула в Ла Лиге сезона 2023/24, проиграв в "Эль-класико".