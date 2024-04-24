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Иранский вратарь дисквалифицирован на матч за объятия с фанаткой

Футбол Дисквал 1 матч, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:05 Фото: Instagram/hosseini21
Голкипер клуба "Эстегляль" и сборной Ирана Хоссейн Хоссейни получил дисквалификацию на одну игру за объятия с болельщицей, которая выбежала на поле во время матча, сообщает Zakon.kz.

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По информации RMC Sport, данное решение было принято Дисциплинарным советом Федерации футбола Ирана. Этот случай произошел 12 апреля во время поединка иранского футбольного первенства между командами "Алумин Арак" и "Эстегляль". Во время одного из игровых эпизодов на поле выбежала болельщица. В этот момент голкипер Хоссейн Хоссейни ненадолго обнял подбежавшую фанатку.

Спустя мгновение девушку задержали сотрудники службы безопасности стадиона. Как известно, законы Ирана запрещают мужчинам обнимать женщин, которые не являются членами их семей.

Футбол Дисквал 1 матч, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:05

Фото: Instagram/hosseini21

Данный эпизод был замечен футбольными функционерами. Хоссейни отстранили на один матч чемпионата, плюс он получил денежный штраф в размере 4400 евро.

Помимо этого, Федерация футбола Ирана осудила вратаря за то, что тот заступился за фанатку и разбирался с сотрудниками службы безопасности стадиона.

Почти на 20 лет в Иране был запрет на посещение женщинами футбольных матчей. И этот запрет был снят только в 2019 году, тогда иранские женщины смогли официально прийти на отборочный матч чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи.

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