Иранский вратарь дисквалифицирован на матч за объятия с фанаткой

Голкипер клуба "Эстегляль" и сборной Ирана Хоссейн Хоссейни получил дисквалификацию на одну игру за объятия с болельщицей, которая выбежала на поле во время матча, сообщает Zakon.kz.

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По информации RMC Sport, данное решение было принято Дисциплинарным советом Федерации футбола Ирана. Этот случай произошел 12 апреля во время поединка иранского футбольного первенства между командами "Алумин Арак" и "Эстегляль". Во время одного из игровых эпизодов на поле выбежала болельщица. В этот момент голкипер Хоссейн Хоссейни ненадолго обнял подбежавшую фанатку.

🇮🇷 | ¡INSÓLITO! El portero iraní Hossein Hosseini fue suspendido por la Federación de Fútbol de su país, después de que le diera un abrazo a una mujer en un partido de liga: también deberá pagar una multa equivalente a 4.700 dólares.



La República Islámica prohíbe que los hombres… pic.twitter.com/W85M0wEPGY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 23, 2024

Спустя мгновение девушку задержали сотрудники службы безопасности стадиона. Как известно, законы Ирана запрещают мужчинам обнимать женщин, которые не являются членами их семей.





Фото: Instagram/hosseini21

Данный эпизод был замечен футбольными функционерами. Хоссейни отстранили на один матч чемпионата, плюс он получил денежный штраф в размере 4400 евро.

Помимо этого, Федерация футбола Ирана осудила вратаря за то, что тот заступился за фанатку и разбирался с сотрудниками службы безопасности стадиона.

Почти на 20 лет в Иране был запрет на посещение женщинами футбольных матчей. И этот запрет был снят только в 2019 году, тогда иранские женщины смогли официально прийти на отборочный матч чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи.