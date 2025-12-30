Хорватский вратарь придумал способ не замерзнуть на матче в минус 10

Вратарь футбольного клуба "Эрзурумспор" Матия Орбанич пил чай во время официального матча турецкого чемпионата во второй лиге. Хорватский голкипер хотел согреться, так как игра проходила при температуре минус 10 градусов, сообщает Zakon.kz.

История произошла на днях во время футбольного матча между командами "Чорум" и "Эрзурумспор" в рамках 19-го тура второй лиги чемпионата Турции.

Вратарь хозяев поля Матия Орбанич пил горячий чай во время игры, пытаясь согреться.

В итоге горячий напиток помог Орбаничу сохранить свои ворота "сухими", а его команда победила соперника со счетом 1:0.

