#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Спорт

Хорватский вратарь придумал способ не замерзнуть на матче в минус 10

Футбол Способ согреться, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:51 Фото: Instagram/Erzurumspor
Вратарь футбольного клуба "Эрзурумспор" Матия Орбанич пил чай во время официального матча турецкого чемпионата во второй лиге. Хорватский голкипер хотел согреться, так как игра проходила при температуре минус 10 градусов, сообщает Zakon.kz.

История произошла на днях во время футбольного матча между командами "Чорум" и "Эрзурумспор" в рамках 19-го тура второй лиги чемпионата Турции.

Вратарь хозяев поля Матия Орбанич пил горячий чай во время игры, пытаясь согреться.

В итоге горячий напиток помог Орбаничу сохранить свои ворота "сухими", а его команда победила соперника со счетом 1:0.

А накануне суперкомпьютер почти отдал "Арсеналу" золотые медали текущего сезона в АПЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Иранский вратарь дисквалифицирован на матч за объятия с фанаткой
11:05, 24 апреля 2024
Иранский вратарь дисквалифицирован на матч за объятия с фанаткой
"Астана" всухую проиграла хорватскому "Динамо"
02:19, 26 июля 2023
"Астана" всухую проиграла хорватскому "Динамо"
Турецкий "Трабзонспор" обзавелся звездным вратарем "Манчестер Юнайтед"
12:33, 12 сентября 2025
Турецкий "Трабзонспор" обзавелся звездным вратарем "Манчестер Юнайтед"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: