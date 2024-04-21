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Казахстан завоевал 12-ю лицензию на Паралимпийские игры в Париже

паралимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 14:16 Фото: МТС РК
Казахстанец Темирхан Дайырбек выиграл лицензию на участие в Паралимпийских играх Париж-2024, победив на Чемпионате Азии по пара академической гребле в корейской Чундже, сообщает Zakon.kz.

Дайырбек одержал победу на дистанции 2000 метров, завершив гонку за 9 минут 38.81 секунды и став обладателем золотой медали, сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры РК.

Казахстанец опередил серебряного призера менее чем на 2 секунды – японец Мори Такуа завершил гонку с результатом 9:40.52, а третье место досталось спортсмену из Шри-Ланки Приамал Джокади, который показал время 10:01.15.

"Темирхан Дайырбек, представляющий Туркестанскую область и родившийся в 2004 году, начал заниматься академической греблей всего год назад, но уже продемонстрировал отличные спортивные результаты на профессиональном уровне. Личный тренер спортсмена – Фаррух Хамракулов", – говорится в сообщении комитета.

Это уже двенадцатая лицензия, завоеванная казахстанскими пара спортсменами на Паралимпийские игры в Париже. Они пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября текущего года.

19 апреля сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024.

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