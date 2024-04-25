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Шавкат Рахмонов раскрыл свои ближайшие планы и соперников

UFC Интервью Бойца, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:38 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Непобежденный казахстанский файтер UFC Шавкат Рахмонов с рекордом 18-0 постепенно возвращается к своему тренировочному процессу и заявил, что вернется в октагон осенью 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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О ближайших целях и соперниках, с кем бы хотел подраться, Рахмонов рассказ в одном из своих интервью. Третий номер полусреднего дивизиона пока не спешит возвращаться в клетку, так как должен полностью восстановиться и излечить все свои травмы.

Как высказался "Номад", от только приступает у тренировкам и, скорее всего, будет готов к началу сентября или октября. В качестве соперников пока видит двух кандидатов, если, конечно, на эти бои даст добро UFC.

"Пока все это наши планы, но, думаю, меня могут поставить с Джеком Делла Маддаленой. Но, не исключаю, что смогу подраться и с Майклом Пейджем. В принципе, мне без разницы, с кем из них выходить. Главное, быстрее получить бой за титул. Оба этих бойца хорошие, они настраиваются на меня, считают меня самым серьезным файтером в дивизионе. Загадывать не хочу, все может произойти, от травм никто не застрахован. Самое главное, мне надо быть готовым осенью, а там посмотрим".Шавкат Рахмонов

Свою последнюю встречу Шавкат Рахмонов провел 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США), когда досрочно во втором раунде победил американца Стивена Томпсона.

После того боя стало известно, что казахстанец против Томпсона выступал с травмой.

А 22 апреля у Рахмонова родилась дочь, четвертый ребенок в его семье.

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