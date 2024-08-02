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Олимпийские игры: 2 августа выступят 14 спортсменов из Казахстана

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:00 Фото: Instagram/sertayyerlik
Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 2 августа, сообщает Zakon.kz.

По данным главного спортивного ведомства страны, сегодня 14 казахстанских атлетов сразятся в восьми видах спорта.

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:00

Фото: пресс-служба МТС РК

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 06:00

Фото: пресс-служба МТС РК

В первый день августа ведомство опубликовало видео с пожеланиями гостей Олимпиады нашим спортсменам, которые выразили свою поддержку на фоне главного символа Парижа.

А результаты наших атлетов по итогам 1 августа не такие радостные, как эмоции зарубежных болельщиков.

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