Магомед Адиев одержал вторую победу подряд во главе ФК "Ахмат"

Главный тренер сборной Казахстана и грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Адиев записал в свой актив вторую подряд победу в российской Премьер-лиге. 25 апреля его подопечные в рамках 21-го тура дома обыграли "Сочи" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря этой победе команда Адиева покинула зону вылета РПЛ. Единственный и победный гол на счету Лечи Садулаева, который забил на 30-й минуте поединка.





Тем самым команда из Грозного, набрав 26 очков, покинула зону вылета РПЛ и сейчас располагается на 12-й позиции турнирной таблицы. Одинаковое количество очков с "Ахматом" набрал и "Оренбург", но коллектив Магомеда Адиева опережает конкурента по результатам личных встреч.

"Ожидали такую игру, ранее предупреждал, что нас ждет очень сложный и тяжелый матч, и здесь победит тот, кто перетерпит. Понимал, что будут отрезки, которые нам не будут удаваться. Мы еще не та команда, которая твердо стоит на ногах. У нас бывают определенные срывы, ожидал это и сказал ребятам, что нельзя рассыпаться. Мы должны быть структурно выстроены. Победы всегда придают уверенности, поэтому очень довольны и рады". главный тренер ФК "Ахмат" Магомед Адиев

Магомед Адиев встал у руля грозненской дружины совсем недавно – 5 апреля. Специалист, который в последние годы тренирует сборную Казахстана, был временно приглашен в родную команду с целью оставить ее в Высшем дивизионе российского футбола.

За три недели под его руководством "Ахмат" сыграл 4 матча: две победы и два поражения. После домашних неудач против "Локомотива" (0:2) и "Балтики" (1:7) последовала московская победная сенсация против ЦСКА – 2:1.

Как известно, Адиев возглавил команду Казахстана 6 мая 2022 года и за это время добился с ней больших успехов.