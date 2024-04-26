Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Таджикистан в героическом матче проиграл полуфинал Кубка Азии по футзалу

Футзал Финал Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 19:05 Фото: Instagram/fft_official
В Таиланде продолжается Кубок Азии-2024 по футзалу. 26 апреля стартовали матчи стадии полуфинала, в первом из которых таджикские футзалисты преподнесли большой сюрприз, сыграв на равных с хозяевами турнира, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Сборная Таджикистана за выход в финал Кубка Азии-2024 уступила одной из авторитетных команд континента только в серии послематчевых пенальти. Поначалу поединок между этими командами проходил под диктовку тайской дружины, которая повела в счете. Однако до перерыва сборная Таджикистана сумела выровнять положение – 1:1. 

А после перерыва гости вырвались вперед, забив сразу два мяча. Хозяевам турнира понадобились неимоверные усилия, чтобы восстановить равновесие. Они заменили вратаря на пятого полевого игрока, что принесло вскоре успех. За две с половиной минуты до финального свистка Таиланд все же сравнял счет – 3:3. 

Два экстра-тайма также не выявили победителя, пришлось прибегнуть к 11-метровым ударам, где фортуна оказалась на стороне хозяев соревнований – 6:5.

Теперь Таиланд ждет окончания второго полуфинала, где встречаются Узбекистан и Иран.

Независимо от окончательного исхода нынешнего турнира, одним из героев этих баталий стала сборная Таджикистана, которая сенсационно пробилась на Чемпионат мира-2024 в Узбекистане, который пройдет c 14 сентября по 6 октября. 

Читайте также

ставки на спорт
Овечкин, пора забивать!
Футбол Переезд офиса
Офис Федерации футбола Казахстана переезжает в Актобе
Футбол Лидер Неудачных моментов
Холанд занимает первое место по упущенным голевым моментам в АПЛ
Куандык Шынасилов
Таджикистан Таиланд 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
рождаемость, статистика, трудовые ресурсы
Спасение или угроза: чем обернется Казахстану высокая рождаемость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: