Таджикистан в героическом матче проиграл полуфинал Кубка Азии по футзалу

В Таиланде продолжается Кубок Азии-2024 по футзалу. 26 апреля стартовали матчи стадии полуфинала, в первом из которых таджикские футзалисты преподнесли большой сюрприз, сыграв на равных с хозяевами турнира, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Таджикистана за выход в финал Кубка Азии-2024 уступила одной из авторитетных команд континента только в серии послематчевых пенальти. Поначалу поединок между этими командами проходил под диктовку тайской дружины, которая повела в счете. Однако до перерыва сборная Таджикистана сумела выровнять положение – 1:1.

А после перерыва гости вырвались вперед, забив сразу два мяча. Хозяевам турнира понадобились неимоверные усилия, чтобы восстановить равновесие. Они заменили вратаря на пятого полевого игрока, что принесло вскоре успех. За две с половиной минуты до финального свистка Таиланд все же сравнял счет – 3:3.

Два экстра-тайма также не выявили победителя, пришлось прибегнуть к 11-метровым ударам, где фортуна оказалась на стороне хозяев соревнований – 6:5.

Теперь Таиланд ждет окончания второго полуфинала, где встречаются Узбекистан и Иран.

Независимо от окончательного исхода нынешнего турнира, одним из героев этих баталий стала сборная Таджикистана, которая сенсационно пробилась на Чемпионат мира-2024 в Узбекистане, который пройдет c 14 сентября по 6 октября.