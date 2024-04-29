Сборная Афганистана впервые примет участие на ЧМ-2024 по футзалу

28 апреля в Таиланде завершился Кубок Азии – 2024 по футзалу. По итогам определился чемпион и призеры турнира. Плюс команда Афганистана сенсационно стала пятой командой, которая получила право представлять Азию на Кубке мира, сообщает Zakon.kz.

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Стоит отметить, что для четырех команд, проигравших матчи стадии четвертьфинала Кубка Азии – 2024, был организован мини-турнир на вылет, чтобы определить пятого представителя Азии на Кубке мира. Здесь собрались сборные Афганистана, Кыргызстана, Ирака и Вьетнама.



Итогом этого блиц-турнира стал финальный поединок между Кыргызстаном и Афганистаном, где успех праздновали афганские футзалисты, которые завоевали историческую путевку на ЧМ-2024, победив соперника со счетом 5:3.

В решающем матче за золотые медали Кубка Азии встретились хозяева турнира, дружина Таиланда и 12-кратные чемпионы Азиатского континента – представители Ирана.



Несмотря на интересную борьбу в финале, Иран выиграл со счетом 4:1 и завоевал 13-е "золото" чемпионата Азии.

В матче за третье место данного турнира Узбекистан сыграл с Таджикистаном. Матч получился как результативным, так и чрезвычайно сложным для обеих команд.



В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя – 5:5, а в серии послематчевых пенальти фортуна была на стороне узбеков – 3:1.

Таким образом, Кубок Азии – 2024 окончательно определил всех участников будущего мирового первенства, которое пройдет с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане.

На футзальном мундиале выступят 24 сборные, среди них будет и казахстанская дружина, которая еще в декабре 2023 года забронировала себе место для поездки.

Нельзя не отметить тот факт, что на ЧМ-2024 будет серьезная делегация из стран Центральной и Средней Азии. Помимо Казахстана и Узбекистана (хозяйка турнира), огромная армия болельщиков приедет в Ташкент из Таджикистана и Афганистана. Все четыре страны находятся неподалеку друг от друга.

Жеребьевка Кубка мира состоится 26 мая в Самарканде, действующим чемпионом планеты по футзалу является команда Португалии.