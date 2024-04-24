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Сборная Таджикистана впервые в истории пробилась на ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Кубок Азии Полуфинал , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 14:27 Фото: Instagram/fft_official
В Таиланде стартовали матчи стадии четвертьфинала Кубка Азии-2024 по футзалу. В стартовом поединке данного этапа команда Таджикистана обыграла Афганистан, и в первый раз завоевала путевку на мировое первенство, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба AFC, игра в плей-офф для афганцев считается историческим достижением, а таджики уже один раз участвовали на этой стадии. Тем более, кто-то из них мог получить путевку на ЧМ-2024, который пройдет в этом году в Узбекистане.

Матч между Таджикистаном и Афганистаном за выход в полуфинал азиатского Кубка прошел в упорной борьбе. Команды, завершив первый тайм нулевой ничьей, сразу после перерыва забили по одному мячу. Счет 1:1 продержался до двух экстра-таймов по пять минут, в одном из которых игрок таджикской сборной Файзали Сардоров с пенальти принес победу своим соотечественникам.

На остальных встречах стадии четвертьфинала Кубка Азии-2024 встретятся:

  • Иран – Кыргызстан.
  • Таиланд – Ирак.
  • Узбекистан – Вьетнам.

Стоит отметить, что два четвертьфиналиста нынешнего Кубка Азии недавно провели спарринги со сборной Казахстана в Таразе. Одну встречу с Кыргызстаном мы выиграли со счетом 3:2, а в двух поединках против Узбекистана сыграли вничью 3:3 и проиграли 5:6.

ЧМ-2024 по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября на площадках трех городов Узбекистана. Казахстанские футзалисты забронировали себе участие на этом турнире в декабре 2023 года.

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