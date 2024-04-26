Овечкин, пора забивать!

В самом популярном хоккейном турнире проходят четвертьфиналы конференций. И вот какие расклады предлагает Olimpbet.

"Вашингтон Кэпиталс" – "Нью-Йорк Рейнджерс". 27 апреля, 04:00 (время Астаны)

Третий матч серии, которая длится до четырех побед, состоится в Восточной конференции между командами из Вашингтона и Нью-Йорка. "Кэпиталс" предстоит исправить ситуацию на своем поле, так как пока что они летят всухую 0:2.

С самого старта плей-офф было понятно, что "рейнджеры" в этой паре – однозначный фаворит. Обе команды по-разному выступили в Восточной конференции. Ньюйоркцы заняли первое место и по ходу сезона показывали более сбалансированный хоккей, нежели представители столицы, которые, так сказать, влетели в последний вагон с восьмого места.

Но все же легкой прогулки для "рейнджеров" в этой серии точно не будет, несмотря на их уверенное лидерство. Да, в обоих матчах они наколотили соперникам по четыре шайбы. Но если в первой игре "Кэпиталс" сподобились лишь на гол престижа, то во второй уже огрызались – забили первыми, а для овертайма не хватило лишь одного взятия ворот.

Учитывая тот факт, что оборона "копов" считается одной из лучших в лиге, очевидно, что "капиталисты" проделали неплохую работу над ошибками. При этом столичному клубу стоило бы улучшить игру в большинстве и повысить концентрацию. Иначе сплоченные "рейнджеры" заставят соперника ошибаться и на своем поле.

Эксперты Olimpbet считают, что после этой встречи гости поведут в серии 3-0. Победитель матча: "Вашингтон Кэпиталс" – 2.35, "Нью-Йорк Рейнджерс" ­– 1.59. Неплохой коэффициент предлагается на победу "копов" и Тотал 5,5 больше – 3.14.

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Фото: Olimpbet

"Нэшвилл Предаторс" – "Ванкувер Кэнакс". 27 апреля, 04:30

В Западной конференции два кардинально разных матча "хищники" и "касатки" провели ранее в Канаде. В первой игре хозяева выиграли со счетом 4:2, а во второй гости были сильнее со счетом 4:1. И теперь серия, в которой ничья 1:1, переехала на юг США.

С самого начала стоило ожидать, что это противостояние будет затяжным, учитывая небольшой разрыв между командами в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата. Клуб из Ванкувера занял в Восточной конференции третье место, а команда из Нэшвилла – шестое, набрав всего на десять очков меньше.

Канадцы бодро начали серию, но затем растратили преимущество домашнего льда. Американцы во второй игре заблокировали 30 бросков по своим воротам и успешнее играли в неравных составах, тогда как соперник именно в этом и испытывает проблемы. "Хищники", в свою очередь, более точны на вбрасываниях. "Касатки" делают ставку на оборону и контратаки, и хоть в последнем матче эта тактика у них не сыграла, недооценивать ее все же не стоит.

Аналитики Olimpbet не видят в этой встрече явного фаворита. Победитель матча: "Нэшвилл Предаторс" – 1.82, "Ванкувер Кэнакс" – 1.97. Стоит ожидать, что будет овертайм, на него предлагается коэффициент 4.04.

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