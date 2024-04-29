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"Арсенал" и "Ман Сити" стали главными претендентами на титул в АПЛ-2024

Футбол Лидеры АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 13:05 Фото: Instagram/arsenal
В английском футбольном чемпионате нынешнего сезона командам осталось провести всего три тура. На данный час "Арсенал" и "Манчестер Сити" оторвались от "Ливерпуля" на пять и четыре очка в турнирной таблице соответственно, сообщает Zakon.kz.

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В минувшие выходные прошли матчи 35-го тура английского первенства, по итогам которого "канониры" и "горожане" увеличили отрыв от "красных". Подопечные Юргена Клоппа потеряли очки в поединке с "Вест Хэмом" – 2:2.


"Пушкари" сумели переиграть "Тоттенхэм" – 3:2 и продолжают лидировать в таблице АПЛ (80 очков).


Лучший клуб мира 2023 года на выезде победил "Ноттингем Форест" – 2:0. Голевыми передачами здесь отметился бельгиец Кевин де Брюйне. Сначала с его паса забил Йошко Гвардиол, а затем отличился Эрлинг Холанд. 


"Сити" следуют за "Арсеналом", отставая на одно очко. На третьей строчке – "Ливерпуль" (75). Однако у коллектива Хосепа Гвардиолы игра в запасе. При положительном ее исходе они могут выйти на первое место.

Нужно подчеркнуть, что ведущий форвард "Ман Сити" Эрлинг Холанд забил уже в трех матчах подряд за свой клуб. Норвежец лидирует в списке бомбардиров АПЛ (21 мяч).

Как известно, он же занимает первое место по упущенным голевым моментам в английском чемпионате. 

В предстоящем 36-м туре лидеры АПЛ все свои встречи проведут дома. "Арсенал" примет "Борнмут", "МСити" сыграет с "Вулверхэмтоном", а "Ливерпуль" померится силами с "Тоттенхэмом". Игры пройдут 4 и 5 мая.   

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