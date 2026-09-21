"Ман Сити" одержал пятую подряд победу и единолично возглавил таблицу АПЛ

Накануне в английском футбольном чемпионате высшего дивизиона завершились все матчи пятого тура, по итогам которого на вершине турнирной таблицы единолично красуется "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

В рамках пятого тура "горожане" дома разгромили "Сандерленд" со счетом 5:3 и немного оторвались от своего главного конкурента – действующего чемпиона АПЛ "Арсенала".

"Небесно-голубые" повели в счете уже на девятой минуте поединка, когда Энцо Фернандес забил первый гол в этом матче.

Но "черные коты" быстро восстановили равновесие – Брайану Бробби хватило всего лишь три минуты для своей цели.

Вскоре команды снова обменялись голами: на точный удар Райана Шерки взятием ворот ответил все тот же Бробби, записав в свой актив дубль.

До перерыва и после него своим дублем отметился игрок "Сити" Антуан Семеньо. Но в этот день неудержим был Бробби, который стал автором хет-трика.

Ну а жирную точку в этой голевой феерии поставил лучший снайпер "горожан" Эрлинг Холанд – 5:3.

Таким образом, команда Энцо Марески продлила свою победную серию до семи игр подряд: пять в АПЛ и две в других турнирах.

По итогам пятого тура "Манчестер Сити" обогнал "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ и стал единоличным лидером чемпионата Англии, накопив 15 очков.

В предстоящем шестом туре, 11 октября, подопечные Марески сразятся в гостях с "Ливерпулем".

Единственное поражение с начала сезона "Сити" нанес "Арсенал" в матче за Суперкубок Англии.

"Канониры" в прошедшие выходные в рамках игр АПЛ были разгромлены на выезде "Брайтоном" (3:0).