Холанд занимает первое место по упущенным голевым моментам в АПЛ

Форвард английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд лидирует в списке по нереализованным голевым моментам нынешнего сезона Премьер-лиги. К этому часу их у него набралось 30, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский нападающий "горожан" упустил 30 потенциальных голевых моментов после 34 туров английского первенства. За ним в этом рейтинге следует уругваец "Ливерпуля" Дарвин Нуньес, у которого было 26 шансов поразить ворота соперников.

На третьем месте располагаются игрок "Челси" Николас Джексон и форвард "Астон Виллы" Олли Уоткинс. У обоих по 20 нереализованных голевых моментов.

Тем временем "Манчестер Сити" без Эрлинга Холанда 25 апреля в гостях разгромил "Брайтон" – 4:0.

"Арсенал" также с крупным счетом 5:0 переиграл "Челси" в перенесенном матче 29-го тура АПЛ . И еще один лидер турнирной таблицы, "Ливерпуль", на выезде уступил "Эвертону" (0:2).

23-летний нападающий Эрлинг Холанд, который в прошлом году был признан лучшим футболистом мира, сейчас лидирует в споре бомбардиров АПЛ (20 голов). Он делит первое место с Коулом Палмером из "Челси".