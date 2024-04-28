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Фехтовальщица Айгерим Сарыбай завоевала квалификацию на ОИ в Париже

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 19:36 Фото: olympic.kz
Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает азиатский квалификационный турнир по фехтованию. Казахстан на нем отметился олимпийской квотой. Ее автором стала Айгерим Сарыбай, успешно выступившая в фехтовании на сабле, сообщает Zakon.kz.

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В финале турнира ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15:13 в пользу Сарыбай, которая в итоге пробилась на ОИ-2024.

Как отметили в пресс-службе Национального олимпийского комитета, обладателями квоты на ОИ могли стать только победители данного отбора.

Ранее на Олимпиаду-2024 пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая также сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете.

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