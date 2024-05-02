Роналду оформил дубль и прервал серию без забитых мячей

Португальская футбольная звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду прервал свою серию без голов из трех игр, дважды отличившись в поединке против "Аль-Халиджа", который проходил в рамках полуфинала Кубка короля Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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1 мая капитан "Ал-Насра" забил два гола в ворота "Аль-Халиджа" и принес итоговую победу своему коллективу со счетом 3:1. Португалец отличился в каждом из двух таймов. Тем самым Роналду прервал безголевую серию, которая длилась три матча.

Благодаря этому успеху "Аль-Наср" пробился в финал Кубка Короля Саудовской Аравии.





В другом полуфинале данного турнира "Аль-Иттихад" не смог переиграть "Аль-Хиляль" – 1:2.

Таким образом, решающий матч за Кубок Короля пройдет между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялом".





Фото: Instagram/alnassr

39-летний Роналду, демонстрируя прекрасные результаты на поле, параллельно также отмечается своим характером. За несколько месяцев 2024 года он дважды подвергся замечаниям со стороны Дисциплинарного совета Федерации футбола Саудовской Аравии.

Сначала в конце февраля Роналду наказали за непристойный жест в адрес болельщиков.

Затем месяц назад португалец был удален за неспортивное поведение, его обвинили за удар локтем футболиста "Аль-Хилаля" – Али Аль-Булайхи.