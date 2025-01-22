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Спорт

Роналду оформил дубль и возглавил список снайперов саудовского чемпионата

Футбол Дубль Португальца, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 10:42 Фото: Instagram/alnassr
Португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил 918-й и 919-й голы в своей карьере. Он отличился в матче против "Аль-Халиджа" и сейчас делит первое место в рейтинге ведущих снайперов саудовской Суперлиги наряду с Александром Митровичем, сообщает Zakon.kz.

Свои два мяча Роналду оформил в рамках матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, когда его команда играла в гостях против "Аль-Халиджа".

Нападающий "Аль-Насра" стал автором голов на 65-й и 98-й минутах. В итоге его клуб выиграл данный поединок со счетом 3:1. 

Здесь необходимо отметить, что Криштиану Роналду забил 11 голов в последних восьми играх за "Аль-Наср" и сборную Португалию. В этих матчах он записал в свой актив четыре дубля. 

Такая результативность позволила Роналду догнать Александра Митровича ("Аль-Хиляль") в списке лучших бомбардиров футбольной лиги Саудовской Аравии. У обоих игроков по 13 голов.

Неделю назад стало известно, что 39-летний португалец будет совладельцем "Аль-Насра" с фантастической зарплатой в 183 млн евро за сезон. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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