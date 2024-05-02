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В Москве за драку задержали восемь таджикских футболистов

Футбол Драка Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 15:45 Фото: pixabay
Восемь игроков таджикского футбольного клуба "Хоса" задержаны правоохранителями Москвы за драку после матча против команды ЮЗАО, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент произошел несколько дней назад на столичном стадионе "Труд" после матча любительской лиги. В той игре ЮЗАО обыграл "Хосу" со счетом 12:0. После финального свистка арбитра один из футболистов проигравшей команды ударил соперника по голове. Ситуация переросла в массовую драку с участием других игроков "Хосы".

Нападавшими оказались уроженцы Таджикистана, которых позднее задержали и на них составили административные протоколы за хулиганство. Помимо уголовных дел, некоторым из них грозит депортация из России.

Пока некоторые таджикские футболисты хулиганили в Москве, их соотечественники по футзальной сборной сотворили сенсацию в Таиланде. Футзалисты этой страны впервые в своей истории пробились на ЧМ-2024, который пройдет в Узбекистане.

Практически в одно и то же время с действиями игроков "Хосы" в Берлине был избит полузащитник немецкой футбольной команды "Герта" – Аймен Баркока. Он подвергся нападению в одном из ночных клубов.

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