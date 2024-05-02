Непобедимый "Байер" едет в Рим

Первые полуфиналы Лиги Европы – в коэффициентах Olimpbet.

"Рома" (Италия) – "Байер" (Германия). 3 мая, 00:00 (время Астаны)

Клуб из Леверкузена проводит поистине фантастический сезон. "Фармацевты" под управлением Хаби Алонсо уже стали чемпионами Германии – впервые в 120-летней истории. Кроме того, они добрались до решающего матча Кубка страны, в котором 25 мая встретятся с "Кайзерслаутерном". А в Лиге Европы вышли в полуфинал. То есть, "аспириновые" имеют вполне осязаемые шансы выиграть все три турнира, в которых они участвуют.

Но и это еще не все. "Байер" довел свою беспроигрышную серию до 46 матчей – это абсолютный рекорд для всех европейских команд. И вряд ли леверкузенцы собираются останавливаться на достигнутом.

Однако у "Ромы", конечно же, свои планы на Лигу Европы. "Волкам", понятное дело, далеко до показателей "Байера". Однако с приходом на пост главного тренера Даниэле Де Росси римлянам тоже есть чем похвастаться. К примеру, тем, что они выбили из еврокубка соотечественников из "Милана", которых дважды обыграли на стадии четвертьфинала ЛЕ.

Да и общая статистика противостояния этих соперников не в пользу "Байера", который победил всего однажды в шести очных встречах (при двух поражениях и трех ничейных результатах).

К слову, ровно год назад клубы из Рима и Леверкузена выясняли отношения на той же стадии Лиги Европы, что и сейчас. И тогда "волкам" хватило одного-единственного забитого мяча (1:0 дома и 0:0 в гостях), чтобы выйти в финал турнира.

Но теперь эксперты Olimpbet считают "фармацевтов" фаворитами даже выездного матча: П1 – 3.57, Х – 3.62, П2 – 2.09. Не говоря уже про исход двухраундового противостояния: проход "Ромы" – 4.18, проход "Байера" – 1.23.

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Фото: Olimpbet

"Марсель" (Франция) – "Аталанта" (Италия). 3 мая, 00:00

"Аталанта" стала автором настоящего чуда в четвертьфинале Лиги Европы. Она выкинула за борт турнира главного соискателя в борьбе за трофей – "Ливерпуль". Причем бергамаски сделали это очень жестоко, разгромив мерсисайдцев на их родном "Энфилде" 3:0. Да, потом они уступили на своем поле 0:1, но это поражение уже не имело никакого значения.

Выбив "скаузеров", команда Джан Пьеро Гасперини сама стала одним из основных претендентов на победу в ЛЕ-2023/24. Кэф на то, что "Аталанта" выиграет Лигу Европы, составляет 4.15, и по этому показателю "черно-синие" уступают только "Байеру" (1.8).

Клубы из Марселя и Бергамо прежде ни разу не соперничали между собой даже на товарищеском уровне. Аналитики полагают, что в первом очном матче, домашнем для французов, шансы команд приблизительно равны: П1 – 2.53, Х – 3.48, П2 – 2.83.

Однако по сумме двух встреч самый популярный букмекер страны явным фаворитом считает итальянцев: проход "Марселя" – 2.7, проход "Аталанты" – 1.47.

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Источник: Olimpbet Arena