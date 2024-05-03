Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спортсмен-экстремал сделал опасный трюк на велосипеде

Велоспорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 06:46 Фото: Instagram/georgentavou
Профессиональный спортсмен-экстремал George Ntavoutian сделал опасный трюк на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Спустя два года тренировок спортсмену из Греции удалось сделать самую большую петлю на велосипеде в трубе диаметром 7,5 м. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

В апреле британский ультрамарафонец Расс Кук пробежал через всю Африку за 352 дня. За это время он преодолел 16 тыс. км с юга на север.

Читайте также

Футбол
Роналдо продал свой первый футбольный клуб за 117 млн долларов
Алия Абди
Греция 2024 год Велоспорт Экстремалы Спортсмены Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: