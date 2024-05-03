Спортсмен-экстремал сделал опасный трюк на велосипеде

Профессиональный спортсмен-экстремал George Ntavoutian сделал опасный трюк на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

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Спустя два года тренировок спортсмену из Греции удалось сделать самую большую петлю на велосипеде в трубе диаметром 7,5 м. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

В апреле британский ультрамарафонец Расс Кук пробежал через всю Африку за 352 дня. За это время он преодолел 16 тыс. км с юга на север.