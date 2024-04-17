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Лидер команды Казахстана по бадминтону завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Лидер команды Казахстана по бадминтону завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 19:56 Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по бадминтону Дмитрий Панарин 17 апреля квалифицировался на Олимпийские игры-2024, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, казахстанский спортсмен набрал 25 005 очков. В данный момент он занимает 31-е место в олимпийском рейтинге.

"В командном топ-листе Казахстан располагается на 25-й строчке с 2 695 очками. Данные условия позволили Панарину стать обладателем лицензии. Отметим, что официальное распределение квот состоится 30 апреля", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане объявили новый конкурс на разработку концепции дизайна комплекта парадной и спортивной олимпийской формы и экипировки сборной РК к Олимпиаде в Париже.  Так как ни один эскиз участников конкурса, начатый в феврале, не понравился членам комиссии, и комиссия постановила, что первый конкурс не прошел.

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