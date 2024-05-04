Казахстанец Артём Резников объявил о новом бое

4 мая казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников анонсировал новый бой, сообщает Zakon.kz.

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Так, из его страницы в Inatgram стало известно, что 28 июня на ACA 177 в городе Сочи он встретится с россиянином Мохамедом Коковым. В 2023 году Коков был временным чемпионом АСА в легком весе.

Фото: Instagram/artem.rez

При этом, 32-летний Резников также идет на серии из двух поражений. В июне прошлого года он уступил Вартаняну нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при, а в декабре нокаутом в четвертом раунде Али Багову.

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