Барби в деле: Ангелина Лукас назвала дату нового боя

12 января казахстанская спортсменка анонсировала дату и место нового боя, сообщает Zakon.kz.

Так, следующий бой Лукас состоится в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night.





Ее соперницей станет боксерша из Нигерии Ayisat Oriyomi.

Фото: Instagram/oriyomiayisat2

Лукас в профи идет с рекордом 11-1, 5КО. В своем последнем бою Ангелина выиграла у Деборы Лопес, завоевав титул чемпионки мира IBO.

А вот хоккеистки Казахстана проиграли матч Универсиады-2025 со счетом 0:10.