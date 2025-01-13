Барби в деле: Ангелина Лукас назвала дату нового боя
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
12 января казахстанская спортсменка анонсировала дату и место нового боя, сообщает Zakon.kz.
Так, следующий бой Лукас состоится в Москве 31 января на вечере IBA Championship Night.
Ее соперницей станет боксерша из Нигерии Ayisat Oriyomi.
Фото: Instagram/oriyomiayisat2
Лукас в профи идет с рекордом 11-1, 5КО. В своем последнем бою Ангелина выиграла у Деборы Лопес, завоевав титул чемпионки мира IBO.
А вот хоккеистки Казахстана проиграли матч Универсиады-2025 со счетом 0:10.
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