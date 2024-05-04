Казахстанские стрелки выиграли две медали на Гран-при в Чехии
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Как передает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, в стрельбе на дистанции 10 метров по движущейся мишени наша женская команда в составе Зухры Ирназаровой, Александры Садуакасовой и Фатимы Ирназаровой заняла второе место.
Фото: Instagram/qaz_team_official
В аналогичных соревнованиях среди мужчин казахстанская тройка в лице Даниила Яковенко, Асадбека Назиркульева и Андрея Худякова взяли "бронзу".
В состязаниях в Чехии принимают участие 550 стрелков из 23 стран.
Фото: Instagram/qaz_team_official
К слову, это не первые награды наших стрелков за последнюю неделю. 3 мая представители сборной Казахстана по пулевой стрельбе Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова заняли второе место на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан).
А 28 апреля отличился член сборной Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко, который завоевал квоту на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Он успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар).