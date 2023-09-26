Казахстанские стрелки добыли еще одну серебряную медаль Азиады
Фото: pxhere
Команда Казахстана по пулевой стрельбе добыла еще одну награду Азиатских игр в Ханчжоу для национальной сборной, сообщает Zakon.kz.
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Согласно протоколу соревнований, в командных состязаниях в стрельбе по движущейся мишени на дистанции в 10 метров казахстанцы набрали 1111 очков и заняли второе место, тем самым добыв второе "серебро" Азиады. Отличились Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков и Асадбек Назиркулев.
Первое место заняли стрелки из Южной Кореи. "Бронза" досталась команде Индонезии.
Ранее казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль Азиады, превзойдя соперников из Ирана.
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