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Казахстанские стрелки добыли еще одну серебряную медаль Азиады

Казахстанские стрелки завоевали серебряную медаль Азиады-2023 Фото: pxhere
Команда Казахстана по пулевой стрельбе добыла еще одну награду Азиатских игр в Ханчжоу для национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

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Согласно протоколу соревнований, в командных состязаниях в стрельбе по движущейся мишени на дистанции в 10 метров казахстанцы набрали 1111 очков и заняли второе место, тем самым добыв второе "серебро" Азиады. Отличились Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков и Асадбек Назиркулев.

Первое место заняли стрелки из Южной Кореи. "Бронза" досталась команде Индонезии.

Ранее казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль Азиады, превзойдя соперников из Ирана.

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