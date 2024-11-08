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Новак Джокович посетил матч Евролиги с участием "Црвены Звезды"

Новак Джокович посетил матч Евролиги с участием &quot;Црвены Звезды&quot; Фото: БК "Црвена Звезда"
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович посетил матч восьмого тура Евролиги в Белграде между местной "Црвеной Звездой" и берлинским клубом "Альба". Теннисист является большим поклонником сербского баскетбольного клуба, сообщает Zakon.kz.

Новак Джокович наблюдал за игрой, сидя в первом ряду. Яркими фотографиями и видео со звездным гостем поделилась пресс-служба БК "Црвена Звезда".

Встреча завершилась со счетом 92:71 в пользу хозяев площадки. После окончания встречи баскетболисты тепло поприветствовали бывшего лидера мирового рейтинга.  

"Спасибо за вашу поддержку", – написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP 2024 из-за продолжающейся травмы. В финале прошлого года он обыграл первую ракетку мира, итальянского теннисиста Янника Синнера, со счетом 6:3, 6:3 и стал чемпионом АТР Finals 2023.

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