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ФК "Астана" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с "Актобе"

Футбол Ничья в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 22:13 Фото: Instagram/fca.astana
Первый игровой день седьмого тура чемпионата КПЛ-2024 был закрыт в Актобе, где одноименный клуб не сумел обыграть "Астану" – 1:1. При этом гости доигрывали весь второй тайм вдесятером, сообщает Zakon.kz.

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Центральный матч седьмого тура ожидали с большим нетерпением не только болельщики, но и специалисты, включая представителей СМИ. Победитель этого поединка сразу бы отметился на верхушке турнирной таблицы, а также заявил бы о своих амбициях на чемпионское звание нынешнего сезона.

По началу игры все неплохо складывалось в пользу "Астаны". Героем первого тайма стал полузащитник гостей Исламбек Куат, который дальним ударом открыл счет на 23-й минуте встречи.

Он же спустя время получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля, оставив своих коллег в меньшинстве. При счете 1:0 команды ушли на отдых.

После перерыва "Актобе", несмотря на град атак в сторону гостевых ворот, сумел забить только один раз. Спасителем западноказахстанцев стал форвард Идрис Умаев, который отличился на 75-й минуте поединка. Финальный свисток арбитра зафиксировал результат 1:1 на табло.

   

В первый игровой день также был сыгран еще ряд матчей, результаты которых выглядят следующим образом:

  • "Кайрат" – "Атырау" – 1:0.
  • "Тобол" – "Жетысу" – 1:0
  • "Кызылжар" – "Туран" – 0:1.


Поединки первого дня седьмого тура первенства QFL-2024 стартовали матчем между "Женисом" и "Елимаем". Клуб из Семея, одержав гостевую победу со счетом 2:1, на время примерил лидерство в турнирной таблице, пока туда не взобрался "Тобол".

Второй игровой день седьмого тура пройдет 5 мая, где карагандинский "Шахтер" примет у себя дома "Кайсар" из Кызылорды.   

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