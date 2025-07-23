Казахстанцы финишировали в топ-10 на ЧМ по артистическому плаванию

Представители команды Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким и Наргиза Болатова выступили в финале чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены финишировали в десятке лучших в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа).

За свое выступление Ким и Болатова получили от судей 199.8050 балла, что позволило им занять седьмое место.

Первыми стали россияне. Испания показала второй результат, а дуэт из Италии поднялся на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы сошли с дистанции на летней Универсиаде-2025.