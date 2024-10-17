Определился состав казахстанских боксеров-участников чемпионата мира в Черногории

16 октября тренерский штаб команды Казахстана по боксу объявил состав на участие в молодежном чемпионате мира в городе Будва, сообщает Zakon.kz.

По информации Федерации бокса Казахстана, чемпионат мира пройдет с 23 октября по 3 ноября. Всего нашу страну поедут представлять 25 молодых боксеров. Из них, 13 мужчин и 12 женщин.

Так, среди мужчин в весовой категории свыше 92 кг заявлен Аслан Елдибайулы.

У женщин самая высокая весовая категория – свыше 81 кг. Ее представляет Панар Сеитханкызы.

Днями ранее капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай поделилась с казахстанцами планами работы на новом посту.