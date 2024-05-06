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Хоккеисты Канады в пятый раз выиграли юниорский Чемпионат мира

Хоккей Победитель ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 09:49 Фото: Instagram/iihfhockey
5 мая в Финляндии завершился ЧМ-2024 среди юниоров (U-18). Победителем турнира стала канадская молодежь, которая в пятый раз в своей истории становится лучшей на планете, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче юниорского ЧМ-2024 канадцы обыграли сборную США со счетом 6:4. Стоит отметить, что "кленовые листья" по ходу игры проигрывали – 1:3. Однако позднее сумели выровнять положение и выиграть данный поединок.

Таким образом, сборная Канады в пятый раз выиграла юниорский ЧМ. Ранее канадская дружина брала "золото" мировых первенств в 2003, 2008, 2013 и 2021 годах.

Героем финальной битвы стал 16-летний канадец Гэвин Маккенна, который оформил хет-трик в ворота американцев.

В матче за бронзовые медали Швеция переиграла Словакию – 4:0.

Именно с будущими чемпионами мира, канадцами, завершила данные соревнования казахстанская молодежь. Коллектив Георгия Верещагина был разгромлен соперником со счетом 10:2.

На групповой стадии наши юниоры также проиграли Швейцарии (2:5) и Швеции (1:7), а в предпоследнем матче сотворили громкую сенсацию, обыграв в овертайме Чехию – 4:3.

После данной исторической победы казахстанцы проиграли сборной Норвегии (5:6) по буллитам и потеряли прописку в элитном дивизионе.

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