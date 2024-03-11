Еще один титулованный клуб КХЛ покинул плей-офф Кубка Гагарина

Обладатель Кубка Гагарина 2011 года, уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" второй сезон подряд не может пройти стартовый раунд плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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Если команду из Уфы в прошлом году огорчил "Адмирал" (Владивосток) в серии 4-2, то сейчас серьезной преградой стал челябинский "Трактор", победивший соперника с аналогичным результатом 4-2. Тем самым "Салават Юлаев" в этом сезоне пополнил список "фаворитов-неудачников", которым пророчили лавры победителя Кубка Гагарина. Однако коллектив Виктора Козлова, как ЦСКА и "Ак Барс", остался за бортом соревнований.

Судьба противостояния между "Трактором" и "СЮ" решилась в шестом матче, где гости вели 2:0 по ходу встречи, но в итоге проиграли "челябинцам" – 2:4.

"Тяжелая серия, хороший соперник. Мы сыграли в хоккей, который на сегодняшний момент приносит нам результат. Ребята молодцы, самое главное – победили, хорошие эмоции, вытерпели. В прошлом матче мы тоже сделали на этом акцент, чтобы не вестись и не отвечать на провокации". Главный тренер "Трактора" Алексей Заварухин

Теперь коллектив Алексея Заварухина сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина. Будущий соперник "Трактора" по 1/4 финала турнира определится после завершения всех матчей первого раунда плей-офф, когда состоится "перепосев" команд.

Нужно отметить, что нынешний сезон Кубка Гагарина полон на сюрпризы и сенсации. Впервые в истории КХЛ финалисты предыдущего года вылетели уже в первом раунде турнира. Так, "Автомобилист" был сильнее "Ак Барса", а действующий двукратный чемпион ЦСКА проиграл "Локомотиву".

Единственный участник от Казахстана в играх КХЛ – столичный "Барыс" второй год подряд провалил сезон, оказавшись на последней строчке турнирной таблицы.