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Спорт

ХК "Каролина Харрикейнз" завоевал Кубок Стэнли-2026

Хоккей Чемпион НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 10:42 Фото: Instagram/nhl
Североамериканский хоккейный клуб "Каролина" стал обладателем Кубка Стэнли нынешнего сезона, победив в финальной серии плей-офф НХЛ команду "Вегас Голден Найтс" с итоговым счетом 4-2, сообщает Zakon.kz.

Шестой матч, который оказался решающим, прошел на арене "Вегаса" и завершился успехом "Каролины". Гости забили три безответные шайбы в ворота хозяев льда (3:0) и во второй раз в своей истории подняли над собой престижный трофей. Ранее это было в сезоне 2005/06.

Хоккеисты "Кейнз" стали обладателями Кубка Стэнли, показав второй наименьший показатель поражений в финальной серии с 1987 года.

Они одержали 16 побед при трех поражениях в 19 матчах плей-офф.

В первом раунде Кубка Стэнли-2026 "Каролина" победила "Оттаву" (4-0), далее были повержены "Филадельфия" (4-0) и "Монреаль" (4-1).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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