"Вашингтон" с Овечкиным проиграл всухую серию Кубка Стэнли – 2024
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 тыс. тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!
Столичные хоккеисты в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступили "Рейнджерс" со счетом 2:4. В итоге "Нью-Йорк" победил в общей серии – 4:0.
"Кэпиталз" проиграли всухую в серии Кубка Стэнли во второй раз с Александром Овечкиным. Ранее это было в 2011 году, когда "Вашингтон" не смог одолеть "Тампу" (0:4).
Здесь нужно отметить, что столичный клуб проиграл все пять серий плей-офф после чемпионства в 2018 году, все пять раз вылетев сразу же в первом раунде.
Что касается Александра Овечкина, то лидер "Кэпиталз" впервые в своей карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ.
Теперь российский форвард и его напарники закрыли сезон, а команда из Нью-Йорка продолжает борьбу за почетный трофей. Во втором раунде Кубка Стэнли коллектив одного из лучших бомбардиров НХЛ Артема Панарина встретится с победителем противостояния "Каролина" – "Айлендерс", там сейчас ведет "Харрикейнз" (3-1).
Если за океаном матчи плей-офф в эти дни идут в самом разгаре, то состязания в Кубке Гагарина завершились 24 апреля. Победителем нынешнего сезона стал "Металлург" из Магнитогорска с тремя хоккеистами сборной Казахстана.
А вратарь "Магнитки" Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.