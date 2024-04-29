"Вашингтон" с Овечкиным проиграл всухую серию Кубка Стэнли – 2024

Утром 29 апреля клуб "Вашингтон Кэпиталз" закончил свои выступления в нынешнем сезоне Кубка Стэнли. Команда Александра Овечкина не смогла ни разу выиграть в первом раунде плей-офф у "Нью-Йорк Рейнджерс", проиграв в серии со счетом 0:4, сообщает Zakon.kz.

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Столичные хоккеисты в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступили "Рейнджерс" со счетом 2:4. В итоге "Нью-Йорк" победил в общей серии – 4:0.



"Кэпиталз" проиграли всухую в серии Кубка Стэнли во второй раз с Александром Овечкиным. Ранее это было в 2011 году, когда "Вашингтон" не смог одолеть "Тампу" (0:4).





Здесь нужно отметить, что столичный клуб проиграл все пять серий плей-офф после чемпионства в 2018 году, все пять раз вылетев сразу же в первом раунде.





Что касается Александра Овечкина, то лидер "Кэпиталз" впервые в своей карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ.

Теперь российский форвард и его напарники закрыли сезон, а команда из Нью-Йорка продолжает борьбу за почетный трофей. Во втором раунде Кубка Стэнли коллектив одного из лучших бомбардиров НХЛ Артема Панарина встретится с победителем противостояния "Каролина" – "Айлендерс", там сейчас ведет "Харрикейнз" (3-1).

Если за океаном матчи плей-офф в эти дни идут в самом разгаре, то состязания в Кубке Гагарина завершились 24 апреля. Победителем нынешнего сезона стал "Металлург" из Магнитогорска с тремя хоккеистами сборной Казахстана.

А вратарь "Магнитки" Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

