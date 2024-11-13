Казахстанские каратисты с триумфом вернулись с ЧА-2024
В азиатском первенстве приняли участие лучшие каратисты из 22-х стран континента, передает пресс-служба МТС РК.
В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла первое место, завоевав девять золотых, одну серебряную и восемь бронзовых наград.
Фото: Instagram/drs_kz
После каратистов Казахстана в медальном зачете расположились спортсмены Китая и Сингапура.
По итогам Чемпионата Азии-2024 для нашей сборной выделено 10 путевок на мировое первенство будущего года, которое пройдет в Токио (Япония).
Если наши каратисты блестяще завершили свои соревнования, то казахстанские болельщики ждут очередной медали от чемпионки страны Софьи Самоделкиной, которая выступит вечером 13 ноября на Челленджере в Таллине (Эстония).
После короткой программы она идет на третьей позиции.