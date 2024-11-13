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Казахстанские каратисты с триумфом вернулись с ЧА-2024

Карате ЧА-2024 Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 16:18 Фото: Instagram/drs_kz
В Бангкоке (Таиланд) завершился 19-й чемпионат Азии по каратэ шинкиокушинкай среди мужчин и женщин, где лучшими в командном зачете оказались представители сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В азиатском первенстве приняли участие лучшие каратисты из 22-х стран континента, передает пресс-служба МТС РК. 

В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла первое место, завоевав девять золотых, одну серебряную и восемь бронзовых наград.

Карате ЧА-2024 Лидер, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 16:18

Фото: Instagram/drs_kz

После каратистов Казахстана в медальном зачете расположились спортсмены Китая и Сингапура.

По итогам Чемпионата Азии-2024 для нашей сборной выделено 10 путевок на мировое первенство будущего года, которое пройдет в Токио (Япония).

Если наши каратисты блестяще завершили свои соревнования, то казахстанские болельщики ждут очередной медали от чемпионки страны Софьи Самоделкиной, которая выступит вечером 13 ноября на Челленджере в Таллине (Эстония). 

После короткой программы она идет на третьей позиции.

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